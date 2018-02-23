У Трускавці дитина, позбавлена батьківського піклування, знайшла сім’ю

22 лютого у Трускавці у прийомну сім’ю влаштували дитину, позбавлену батьківського піклування

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

За його словами, в цій прийомній сім’ї вже виховують 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, одна з яких є рідною сестрою влаштованій дитині.

Зазначимо, у м. Трускавець функціонує дві прийомні сім’ї, у яких виховують 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.