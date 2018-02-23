Театр Заньковецької запрошує на прем’єру

Балканські пристрасті, море сміху і надзвичайне зіркове тріо – Володимир Горянський, Дмитро Лалєнков, Олеся Жураківська – у найгучнішій театральній прем’єрі року!

Весна, кохання і… любовний трикутник! Тільки уявіть: ви готуєте обід, прибираєте. І все це з особливим натхненням у зв’язку з приїздом вашої коханої. Аж раптом у двері дзвонить незнайомий чоловік, який видає себе за родича вашої другої половинки. Тільки от чомусь про його існування ви довідалися вперше… А незабаром з’ясовується, що цей незнайомець – чоловік вашої дружини!

За сюжетом, майже 5 років двоє чоловіків вважають своєю дружиною одну і ту саму жінку.

У сучасному світі, де панує рівноправ’я статей, жінки стають лицарями, а чоловіки втрачають чоловічі риси, стають м’якими і жіночними. Ця п’єса – не класичний трикутник: чоловік і дві нещасні жінки. У «Чоловікові моєї дружини» – одна жінка-мачо на двох абсолютно нещасних чоловіків. Кого вона вибере: інтелігента чи безкомпромісного шибайголову? Вибір непростий, а проте він таки є! За щастя треба боротися, іноді до останнього суперника!

Як зберегти чоловіче щастя – у глибокій комедії «Чоловік моєї дружини».

Комедія «Чоловік моєї дружини» – це чудовий спосіб забути про усі клопоти і спробувати дізнатися, де ж воно, сімейне щастя.

Режисер постановки – заслужений артист України Валерій Астахов.

Художній керівник – народний артист України Євгеній Паперний.

Продюсер – Олег Шпанчук.

Прем’єра ― у понеділок, 26 березня.

Вистава йтиме українською мовою!

Квитки онлайн : https://goo.gl/KdhnTN

Подія на ФБ : https://www.facebook.com/events/388804544891483/