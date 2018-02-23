Працівниця ЛКП «Львівелектротранс» 4 місяці навчатиметься в Римі

Департамент політики закупівель ЄБРР спільно з Університетом Тор Вергата (Рим) розробив міжнародну (англійську) версію програми магістра в галузі управління закупівлями, спеціально створену для працівників публічної сфери з питань закупівель в країнах-клієнтах ЄБРР, що у своїх п’яти поколіннях 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 досягнула відмінних результатів, оцінених учасниками університету та ЄБРР. Усі п’ять поколінь разом включали 145 фахівців / студентів із 35 країн, які прийшли з 90 установ, більшість з яких є клієнтами ЄБРР.

Основною метою магістерської програми є вирішення складних стратегічних, управлінських та організаційних проблем у сфері закупівель. Основна увага приділяється професійній етиці, прозорості та підзвітності.

«Приємно, що перший раз в цьому Європейському конкурсі перемогла Україна! Взяти участь у цій програмі – це престиж для нашого підприємства, міста та країни в цілому, оскільки за усі 5 випусків у цій програмі взяла участь тільки одна представниця з України.

Програма передбачає 4-місячне навчання в Римі (Італія) та складання протягом навчального періоду 13 екзаменів. А також практичне та дистанційне навчання, написання та захист магістерської роботи протягом року», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Раніше, 2016 року, Ірина Іванишин перемогла у міжнародному конкурсі «Європейські таланти в мобільності», який проходить що два роки в Парижі.