На аукціоні у Львові продали три приміщення

Сьогодні, 23 лютого, відбувся аукціон з продажу об’єктів нерухомого майна, організований управлінням комунальної власності Львівської міської ради. На аукціоні продано три об’єкти – нежитлові приміщення на вул. Жовківській, 25, на пл. М. Кропивницького, 10 та на вул. Кульпарківській, 172.

Так, приміщення на пл. М. Кропивницького,10, загальною площею 37,5 кв. м, продано за ціною 371 360 грн., вартість 1 кв. м при цьому становить 9 903 грн.

Нежитлові приміщення на вул. Жовківській, 25, загальною площею 100,9 кв. м, продано з аукціону за 1 079 800 грн., тобто сплачено 10 702 грн. за 1 кв. м.

Особливе зацікавлення викликало у покупців приміщення на вул. Кульпарківській, 172, стартова ціна продажу якого зросла у два рази (з 153 600 грн. до 293 100 грн.). Таким чином, ціна продажу 1 кв. м цього об’єкту становить близько 14 тис. грн.

Кошти, отримані від продажу на аукціоні, в розмірі 1 744 260 грн., найближчим часом управління комунальної власності перерахує до міського бюджету Львова.