117 діток зі Львівщини поїхали на відпочинок в «Артек» і «Молоду гвардію»

Цього тижня, 117 дітей, що належать до пільгових категорій населення, поїхали оздоровлюватися до Міжнародного дитячого центру «Артек» й Українського дитячого центру «Молода гвардія».

Метою зміни в МДЦ «Артек» є формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості на прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності. Під час зміни діти будуть залучені до різноманітних програм інноваційного освітнього та культурно-мистецького центрів, дитячих студій спортивно-туристичного спрямування, фестивалів, конкурсів, тощо.

Основними завданнями програми зміни є історична ретроспектива боротьби українського народу за свою незалежність та волю, свобода як основна особистісна та державна цінність, визвольні змагання українського народу в минулому та сьогоденні.

Головними подіями зміни будуть: круглий стіл «Пам’яті Небесної Сотні»; дискусійний клуб патріотичного спрямування «Свобода як основна особистісна та державна цінність» та Фестиваль патріотичної пісні.

Діти відвідають історичні місця визвольних змагань та вшанують пам’ять героїв Небесної сотні.

В УДЦ «Молода гвардія» ігрова модель зміни представлена у вигляді Академії сучасного українства «Україна починається з тебе», що передбачає ряд освітньо-виховних заходів різного рівня та форми реалізації, що сприятимуть збагаченню знань дітей з історії нашої держави, мотивуватимуть до саморозвитку, самовдосконалення та активної громадянської позиції, будуть націлені на формування екологічної свідомості та набуттю навичок здорового способу життя.

У рамках зміни пройде цикл тематичних заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні: кінолекторій з подальшим обговоренням фільму «Майдан – духовний простір нації», урок мужності «Герої вільного народу», флешмоб «У єдності наша сила», вечір пам’яті «Герої не вмирають».

Для отриманням путівок необхідно звертатися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення за місцем проживання. Довідка за тел. 032 255-44-53