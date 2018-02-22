«Живу чергу» для замовлення внутрішніх паспортів у ЦНАПах Львова залишили

Нагадаємо, У Центрах надання адміністративних послуг Львова скасували «живу чергу» для замовлення біометричного паспорта для виїзду за кордон. Чергу перевели в електронну, втричі збільшивши в ній кількість місць, відкриватимуть її щотижня в понеділок.

Натомість «живу чергу» для замовлення паспорта у вигляді ID-картки (паспорт громадянина України) – залишили, і вона актуальна. А людей пільгових категорій обслуговують позачергово без попереднього запису. Про це розповіла директор департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

«Протягом останніх двох місяців дуже зріс попит на замовлення біометричних паспортів, і ми зрозуміли, що «жива черга» не є ефективною, бо були непорозуміння серед мешканців, які мали претензії щодо організації процесу. Тому, щоб уникнути непорозумінь серед мешканців міста і області, з 21 лютого в ЦНАП послугою «Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» можна скористатися лише за попереднім записом – ця послуга в режимі «живої черги» не працює», – пояснила Валентина Бартошик.

За її словами, раніше було доволі складно записатися в електронному режимі, тому що акцент був саме на «живу чергу». Нині ж утричі збільшили кількість місць через онлайн-запис. Тому зараз на одну годину запис зможе здійснити три клієнти на отримання закордонного паспорта й один клієнт на отримання паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.

Електронна черга буде оновлюватися кожного тижня по понеділках, мешканці зможуть обрати собі будь-який зручний день протягом тижня – з понеділка до п’ятниці.

Проте послуга «Оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-карки» буде доступна за попередньою реєстрацією і в режимі «живої черги» також. Тут черг і протермінувань практично немає.

«Також ми змінили пропозицію для учасників бойових дій – для них ми працювали в пільговому режимі по понеділках, а тепер це буде субота, запис також буде попередній, через наш Центр надання послуг учасникам бойових дій. Така практика успішно працює», – додала директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради.

Вона зауважила, що паспорти видають без проблем щодня в позачерговому режимі – тобто людина приходить, бере талончик на видачу паспорта й отримує документ. Якщо паспорт уже є в ЦНАПі – тобто переданий від територіального підрозділу міграційної служби, то людину про це відразу інформують, надіславши смс-повідомлення.

«У нас організована Служба доставки документів. Тобто якщо паспорт є на видачі в міграційній службі, він одразу потрапляє до нас в Центр надання адміністративних послуг. Тому прошу мешканців бути спокійними і очікувати повідомлення», – зазначила Валентина Бартошик.

Значні затримки у видачі паспортів пов’язано з тим, що надзвичайно великий попит серед мешканців, і технічно немає змоги належно забезпечити увесь цей процес. Проте підприємство, яке друкує паспорти, вже збільшило кількість їх виробництва.

«Спілкувалась з представниками Державної міграційної служби України, і вони повідомили дуже цікаві цифри: в січні 2017 року було оформлено 160 тисяч паспортів, а за січень 2018 року ця цифра зросла втричі і перевищили 450 тисяч паспортів. Тобто надзвичайно великий попит серед мешканців. Проте стільки мешканців не виїжджає за кордон, скільки оформлює паспортів. Водночас поліграфкомбінат, який друкує паспорти, запустив другу лінію, тобто двічі на тиждень ми отримуємо вдвічі більше паспортів, ніж це було, наприклад, у січні. Сподіваємося, що черга щодо видачі буде потрохи спадати, але вона ще залишається, тому що кількість замовлень достатньо велика. На сьогодні ми видаємо звичайні паспорти, які були замовлені вкінці жовтня, термінові – які замовили в кінці січня», – зазначила Валентина Бартошик.

Робочі станції, які облаштовані спеціальним обладнанням і підключені до єдиного демографічного реєстру (по дві робочі станції є в кожному ЦНАПі, за винятком офісу в Рясне – там 1 станція, та офісу на пл. Ринок – тут немає такої послуги) обмежені в ресурсі, тож не можуть прийняти безкінечну кількість відвідувачів – вона є регламентована.

Подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП залежно від реєстрації місця проживання особи. Проте подати документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна в будь-якому територіальному підрозділі ЦНАПу Львова.

Усі документи оформляються на місці, відразу відбувається фотографування. Відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 03.11.2016 № 280, вартість оформлення паспорта громадянина України не довше ніж за 20 робочих днів, становить 279 грн., до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон упродовж 20 робочих днів, становить 557,32 грн., до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Перелік необхідних документів для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон є на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services/directory-services/derzhavni-orhany-vlady/derzhavna-mihratsiina-sluzhba

Прийом і видачу результату адміністративної послуги щодо оформлення паспорта громадянина України та оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон проводять у територіальних підрозділах Центру надання адміністративних послуг м. Львова та в районних відділах Державної міграційної служби України.

Контакти територіальних підрозділів ЦНАП м. Львова для замовлення послуги на оформлення паспорта: вул. І. Виговського, 32, вул. Ген. Чупринки, 85, вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 374, пр. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67.

У разі виникнення будь-яких питань можна звертатися: довідка ЦНАП м. Львова: 032 297-57-95, ел.пошта: service_center@city-adm.lviv.ua ; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services/