Затриманого на хабарі викладача “Львівської політехніки” засудили до штрафу

Його засудили до сплати штрафу у 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на рік. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, схему одержання неправомірних вигод, яку налагодив доцент одного з львівських вищих навчальних закладів, задокументували працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1.

Викладач вимагав 370 доларів США у студента університету за сприяння у підготовці та захисті дипломної роботи, а також в успішному складанні іспиту. Правоохоронці затримали зловмисника 11 січня у власному кабінеті під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди.

Окрім того, під час обшуку у порушника виявлено перелік студентів, які приносили йому гроші, та 21 тисячу гривень.

Доцента було затримано в порядку ст.208 КПК України, суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Районний суд Львова визнав обвинувачуваного винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та засудив його до сплати штрафу у 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади пов’язані із виконанням адміністративно-господарських функцій строком на один рік.