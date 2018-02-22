У Львові зберуться гіди з усієї України

Як розповідають організатори, форум проводять для обміну досвідом, новими думками та ідеями, налагодження діалогу між представниками туристичного середовища. Організатори очікують близько 200 учасників зі Львова та України: гідів, екскурсоводів, туроператорів і всіх, кому цікава тема туристичного супроводу.

Організатори очікують близько 200 осіб зі Львова та України: гідів, екскурсоводів, туроператорів і всіх, кому цікава тема туристичного супроводу.

Під час Форуму гідів будуть розглянуті: туристична децентралізація, «складна історія», цифрові технології в туризмі, зміни до законодавства.

Другий день Форуму буде присвячений темі туристичної децентралізації Львова. Учасники матимуть змогу відвідати нові потенційно туристично-привабливі місця, про перетворення яких спікери розкажуть першого дня: Фабрику повидла, Zavod, Довженко центр. Екскурсія почнеться пішохідним маршрутом місцями вуличного мистецтва LvivWallking.

Спікерами форуму стануть:

Іван Ліптуга, президент Національної Туристичної Організації,

Богдан Логвиненко, засновник проекту Ukraїner,

Марта Іванишин, директор Довженко центр,

Віталій Кирилів, співзасновник студії дизайну «Hochu rayu»,

Божена Закалюжна, директор Фабрики повидла,

Тарас Ковальчук, директор Туристично-інформаційного центру міста Тернополя

Анна Колєда (керівник туристичного напрямку «Агентства розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради),

Олексій Сивак, директор по взаємодії з органами державної влади CFC Consulting,

Артем Бойко, маркетолог, представник порталу Discover,

Ірина Старовойт, доцент кафедри культурології УКУ,

Володимир Бєглов, співзасновник «Радіо Сковорода» та «The Ukrainians».

Квитки можна придбати за посиланням: https://2event.com/uk/events/1259503?rid=1112

Докладна інформація на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/events/404478570001926/

Програма форуму: https://goo.gl/4oKyAg

Організатором є управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради.