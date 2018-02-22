У Львові виявили схованку з гранатами (фото, відео)

Схованку з військовими засобами ураження виявили у Львові співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області спільно з поліцією

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону, облаштованого у лісопосадці на околиці обласного центру, дві гранати Ф-1, кумулятивну протитанкову гранату та гранату ГРД-5. Про це інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

УСБУ у Львівській області закликає громадян, які знайшли небезпечні предмети або знають про випадки незаконного поводження зі зброєю, повідомляти інформацію за телефоном (032) 261-61-43.