У час Великого посту УГКЦ закликає вірян до «екологічного навернення»

«Екологічне навернення для порятунку створіння» – під такою назвою з ініціативи Бюро УГКЦ з питань екології у часі Святої Чотиридесятниці вже восьмий рік поспіль в УГКЦ проводить екологічну ініціативу.

Як і щороку, екоініціатива має за мету через проголошення Божого Слова та катехизацію спонукати вірних глибше пережити процес покаяння і навернення до Бога.

У час Великого посту в рамках цієї ініціативи відбудеться низка заходів. Вірянам розкажуть, яке місце сам Творець зарезервував для людини у створеному світі, а також – яким великим злом є «екологічний гріх», який ламає творчий Божий задум.

Окрім того, відбудуться екологічні хресні дороги, тематичні проповіді й уроки про християнську відповідальність за Боже створіння – природу. А ще – екологічні іспити сумління, під час яких вірні зможуть усвідомлено визнати такі «екологічні гріхи», як споживацький спосіб сприйняття світу, марнування природних ресурсів через нераціональне використання теплової чи електричної енергії, вирубування лісів, забруднення повітря, води та землі господарською та підприємницькою діяльністю, спалювання залишків рослинності, вшанування померлих безглуздим і шкідливим звичаєм приносити на могили штучні вінки, квіти тощо.

У такий спосіб Екобюро УГКЦ долучається до зміни на краще екологічної ситуації в Україні, а з іншого боку – намагається достукатись до свідомості віруючих людей, запрошуючи їх до цілковитої зміни способу життя.

Висадка дерев, збір макулатури та роздільне сортування відходів, екологічні толоки, відмова від штучних квітів і спалювання залишків рослинності – цими справами в час Посту християни вчитимуться виявляти свою віру в Бога, – додають в Інформаційній службі Бюро УГКЦ з питань екології.