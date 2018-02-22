У березні в західному напрямку курсуватимуть додаткові поїзди (перелік)

ПАТ «Укрзалізниця» на березневі вихідні призначила додаткові поїзди в найбільш популярних напрямках

Загалом уже призначено 13 додаткових поїздів. Чимало з них уже традиційно курсуватимуть у західному напрямку.

Територією регіональної філії «Львівська залізниця» курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№258/257 Одеса–Львів вирушатиме до Львова 7 та 10 березня, у зворотному напрямку – 8 та 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54, прибуття до Львова о 05:06. У зворотному напрямку зі Львова – о 15:00, прибуття до Одеси о 04:45;

№217/218 Київ–Івано-Франківськ–Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня – у зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20, прибуття до Рахова о 07:07. Відправлення з Рахова о 17:44, прибуття до Києва о 09:15;

№191/192 Київ–Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. З Києва відправлення о 08:03, прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06, прибуде до Києва о 21:36;

№197/198 Київ–Ковель курсуватиме 7 та 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37, прибуття до Ковеля о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 10:50, прибуття о 19:53.

№276/275 Львів–Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня. Відправлення зі Львова о 12:35, прибуття до Дніпра о 05:16. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 16:30, прибуття до Львова о 11:23;

№249/250 Київ–Івано-Франківськ–Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 15:29, прибуття до Чернівців о 08:15. З Чернівців поїзд відправиться о 18:10 та прибуде до столиці України о 10:28.

Крім того, додаткові рейси здійснить швидкісний поїзд №747 Київ–Тернопіль, що вирушить з Києва 5 та 24 березня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 6 та 25 березня, відправлення з Тернополя о 04:04, прибуття до Києва о 10:01.

Проїзні документи можна придбати у квиткових касах та у системі он-лайн продажу квитків. ПАТ «Укрзалізниця» звертається до пасажирів із проханням заздалегідь планувати свої поїздки, розглядати альтернативні варіанти маршрутів, наприклад, подорож із пересадкою. Зазначимо, що нещодавно Укрзалізниця запровадила нову зручну послугу – пошук квитків із пересадкою.