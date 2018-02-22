Службові собаки допомогли спіймати цигаркових контрабандистів (фото)

Так, у пункті пропуску «Рава-Руська» лабрадор ретривер Хільда тричі допомагала працівникам митниці викрити правопорушників. В одному випадку 200 пачок сигарет було приховано в конструктивній порожнині панелі приладів автомобіля «Renault Megane», в другому – 631 пачку – під двома металевими пластинами, що утворювали штучну порожнину подвійної підлоги автомобіля «Фольксваген Кадді», а в третьому – 340 пачок, які були під декоративною обшивкою стелі багажного відділення автомобіля «Ford Transit». У всіх випадках сигарети перевозили громадяни України.

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» в паливному баку автомобіля «Mercedes-benz Sprinter» після спрацювання службового собаки Джанго було виявлено приховані від митного контролю 817 пачок цигарок із фільтром. Їх намагався приховати громадянин Республіки Польщі.

Ці громадяни вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням засобів або способів, що ускладнюють виявлення таких товарів.

За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Сигарети та два автомобілі вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.