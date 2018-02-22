Під час навчальних стрільб на Львівщині загинув прикордонник
Сьогодні під час виконання навчальних стрільб трагічно загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що у Львівській області
Про це повідомили у відділі комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.
Про цей факт прикордонне відомство поінформувало підрозділи військової прокуратури, Національної поліції у Львівській області й інші взаємодіючі структури.
Оперативно-слідча група проводить невідкладні слідчі дії.