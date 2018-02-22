Нові ліхтарі, жоржинарій та кав’ярні – що чекає на Стрийський парк цього року

Більш, ніж півроку в міській раді шукали керівника Стрийського парку і от з січня 2018 року до роботи взялась Олена Мазурик. Вона поділилась змінами, які чекають парк вже у цьому році.

«Для мене першим гострим питанням, яке треба вирішити є капітальний ремонт громадських вбиралень. Ми всі розуміємо, що без туалетів парк не може існувати. Бачимо який він місцями забруднений. Дуже потрібне також і відеоспостереження. Я вірю в нашу прогресивну молодь, вірю, що проявів вандалізму серед населення щоразу буде менше, але зараз вони все ж є: нищать лавки, ліхтарі, крадуть свіжо висаджені рослини… В нас є готовий проект по освітленню всієї території, його вартість 1,5 мільйона гривень. Це б частково вирішило проблему», – розповіла Олена Мазурик.

Наразі кошти з міського бюджету передбачені на ремонт господарських приміщень на Стрийській,15 – 1,4 мільйона грн; на виготовлення проектно-кошторисної документації – 600 тисяч грн, 1 мільйон на капітальний ремонт системи освітлення у Стрийському парку та 1 мільйон на закупівлю господарської техніки. Останній планують розпочати у червні 2018. Зараз обирають, якими б мали бути самі ліхтарі. Планується, що їх висота сягатиме 5-6 метрів та вони будуть потужнішими, для кращої просвітлюваність алей.

«Також ми дуже хочемо цього року зробити капітальний ремонт каскаду струмків фонтану «Русалка». Сподіваємось, що частину обладнання нам передадуть при демонтажі фонтану перед Оперним, тоді вартість робіт вийде значно меншою. Є також проект відновлення «Романтичних руїн», де ми плануємо повісити ліхтарі з імітованим вогнем, такі ж факели та свічки. Це нанорозробка. Також там добудуємо частину стіни, встановимо лавки. Там кожен має себе почувати особливо романтично», – додала Мазурик.

Крім того заплановано створення жоржинарію у Стрийському парку та омолодження дерев на вул. Уласа Самчука. Керівництво парку також сподівається на капітальний ремонт павільйонів на території парку, адже у планах є залучення інвесторів. За умовами користування буде передбачено, що змінювати площу чи призначення приміщень не можна, тому швидше за все в цих павільйонах будуть кафетерії.

«У нас є унікальний парк…унікальний. Його просто треба доглянути. За часів Австро-Угорщини тут відпочивало панство, вони тут шпацерували. Я не хочу навантажувати цей парк атракціонами, я хочу зробити його таким релаксаційним, таким панським. Звісно ми залежні від часу, бюджету, але, якщо не за рік, то за два ми зробимо все. Я не прийшла сюди, щоб зайняти керівне місце, я тут для того, щоб зробити парк європейського рівня. По іншому бути не може. Бо наші діти й ми не маємо де відновлювати сили. А в нас є таке місце, де буде така можливість. То чому її не дати, чому не зробити?» – наголошує Олена Мазурик.