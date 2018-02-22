Німецька компанія хоче виробляти на Львівщині м’які меблі

Очільник області ознайомив інвесторів із сприятливим інвестиційним кліматом Львівщини і розвитком інфраструктури.

«Понад 80 нових виробництв відкрили торік в області, ми активно інвестуємо кошти в інфраструктуру, це дороги, соціальна інфраструктура. Також Львівщина є найкращою з точки зору експорту. Якщо ви вирішите інвестувати у Львівщину, ми забезпечимо всі умови, щоб ви відчували себе комфортно», – зазначив Олег Синютка.

Під час зустрічі німецькі інвестори ознайомили з діяльністю компанії та виявили намір побудувати на Львівщині підприємство з виробництва м’яких меблів на 1000 робочих місць.

«Проект запланований від одного до чотирьох років, у кінцевій фазі плануємо створити 1000 робочих місць, нам потрібна земельна ділянка площею 20 гектарів. Також важлива освіта, ми готові навчати працівників і створити умови, щоб вони не мігрували. Заробітна плата, яку ми готові пропонувати, – 500-600 євро», – зазначив представник компанії Polipol в Україні Герберт Вітвер.

Олег Синютка наголосив, що на Львівщині є достатньо земельних ділянок великої площі й ознайомив із діючими підприємствами в області: «Леоні», «Бадер», «Фуджікура», – які успішно розвиваються.

«В області достатньо робочої сили, а щодо освіченості працівників, то в регіоні є технічні училища, де готують кваліфікованих робітників, зокрема це НУ «Львівська політехніка», і це найкращий університет Східної Європи, а взагалі на території області є 125 тисяч студентів, з них 20% це технічні працівники», – зазначив Олег Синютка.

Відтак, сторони вирішили ознайомитися із земельними ділянками в регіоні та визначити можливі варіанти розташування майбутнього підприємства.