Мешканців області запрошують до участі в конкурсі двійників Кобзаря

З цієї нагоди в області відбудеться низка заходів. Однією з родзинок святкувань стане конкурс двійників славетного Кобзаря.

Відтак мешканців області запрошують долучитись до заходу і спробувати свої сили у конкурсі.

«Запрошуємо усіх, хто відчуває візуальну схожість із Кобзарем долучитися до конкурсу. Обмежень щодо участі немає, відтак кожен може спробувати свої сили», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Усім, хто бажає долучитися до змагання, потрібно звернутись у департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.