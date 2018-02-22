Мешканців області запрошують до участі в конкурсі двійників Кобзаря
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З цієї нагоди в області відбудеться низка заходів. Однією з родзинок святкувань стане конкурс двійників славетного Кобзаря.
Відтак мешканців області запрошують долучитись до заходу і спробувати свої сили у конкурсі.
«Запрошуємо усіх, хто відчуває візуальну схожість із Кобзарем долучитися до конкурсу. Обмежень щодо участі немає, відтак кожен може спробувати свої сили», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.
Усім, хто бажає долучитися до змагання, потрібно звернутись у департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.