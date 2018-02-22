Мамонт у Львові: у природничому музеї готуються до відкриття виставки

Унікальні опудала мамонта та волохатого носорога, які вимерли більше 10 тисяч років тому, незабаром можна буде побачити у Львові. Зараз у Львівському природознавчому музеї завершується їхня реставрація, а музейники готуються до відкриття нової експозиції «Льодовиковий період», яку розмістять на третьому поверсі. Відкриття заплановане на літо. Унікальні знахідки, які потрапили до музею ще у 1907 році, стануть основою невеликої експозиції. Водночас її обіцяють зробити інтерактивною, аби максимально зацікавити дітей.

Нову експозицію створюють за грантові гроші. У 2012 році в житті музею сталася безпрецедентна подія: обійшовши 25 інших музеїв, він переміг у загальнодержавному конкурсі фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», оголошеному за напрямком «Динамічна культура». Ставши частиною проекту «Динамічний музей», установа здобула грант у розмірі 10 мільйонів гривень. Ці кошти мали спрямувати на навчання, створення нової експозиції та пристосування приміщення. Музейники створили проект експозиції, відреставрували експозиційні шафи та багато експонатів, однак зробити саму експозицію не встигли, – у 2015 фінансування заморозили і відновили лише нещодавно. Щоправда, якщо у 2012 році грошей мало вистачити на усю експозицію, то сьогодні, через девальвацію гривні, за ті самі гроші можна зробити лише невелику частину.

Зараз у Львівському природознавчому музеї у рамках проекту «Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею» проходить «Мистецтво виживання». Її присвячено пристосуванню тварин до різних середовищ: водного, підземного, повітряного, міського. В колекції є чимало тварин, які живуть у Африці, Центральній та Південній Америці, зокрема броненосець, пангулін, жуки й метелики-гіганти. Початок музеєві заклала колекція опудал графа Дідушицького, котру той подарував місту разом із приміщенням на вулиці Театральній, 18.

Лише за один місяць установа приймає декілька тисяч охочих, – розповідає науковий співробітник музею Тарас Яницький. Запропоновані для огляду експонати складають не більш як п’ять відсотків музейного фонду. Чимало з них – види, які занесено до Червоної книги України, зокрема, пелікан рожевий, орлан білохвіст, осетер балтійський.

Фонди унікального львівського музею налічують 400 000 експонатів. Львів’яни та гості міста мають змогу відвідати виставку щодня, крім понеділка й вівторка, з 11.00 до 18.00. А на «науковому горищі» музею регулярно відбуваються лекції про місцеві рослин і тварин, діє наукова бібліотека.