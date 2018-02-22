Львівському музичному коледжу подарували портрет Барвінського

У день 130-річчя музиканта, митця і громадського діяча Василя Барвінського в закладі відбувся святковий концерт

Участь у заході взяли члени родини Василя Барвінського та родин його найближчого оточення, друзі з коледжу ім. В. Барвінського в Дрогобичі, громадськість, молодь.

Львівському музичному коледжу імені С. Людкевича вручили подарунок – портрет Василя Барвінського роботи Євгена Безніска від департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.

Навчальний заклад по-особливому відзначав 130-ту річницю від дня народження Василя Барвінського, оскільки саме Барвінський був директором Музичного інституту ім. Лисенка, у 1915-1948 рр. він був справжнім керівником культурного розвитку українців у ті часи.

Василь Барвінський (20.02.1888 – 9.06.1963) був найбільш відомим представником західноукраїнської музичної культури першої половини ХХ століття. Композитор, піаніст, педагог, музикознавець, громадський діяч широкого профілю, найбільше працював над розвитком музичної освіти і концертного життя.