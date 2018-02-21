Ремонт вулиці Замарстинівської перенесли

Як повідомив в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський, через несприятливі погодні умови, а саме низьку температуру зовнішнього повітря, проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)» розпочнуть у березні.

«Наприкінці минулого тижня, 16 лютого, ЛКП «Львівавтодор» отримав дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Однак через низьку температуру зовнішнього повітря роботи розпочнемо в березні», – повідомив Роман Познанський, в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, 16 лютого підприємство отримало дозвіл від Державної архітектруно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Ціна договору «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)», який ЛКП «Львівавтодор» уклав з переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», – 84 476 020,00 грн. Тривалість будівництва становить 22 місяці.

Проект «Реконструкція вулиці Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)» у м. Львові виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017р переданий для його реалізації замовнику нижчого рівня – ЛКП «Львівавтодор». У зв’язку зі змінами вартості матеріальних ресурсів, рівня заробітної плати, ЛКП «Львівавтодор» у 2017р замовлено коригування проекту в тому ж ДПІ «Містопроект». У травні 2017р укладено угоду з ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи проекту по цьому об’єкту. За дорученням Центральної служби експертизи, експертизу проекту виконала філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області. Дата оголошення тендеру – 28 вересня 2017 року.

Проект передбачає такі роботи: