У Трускавці вночі розмалювали вагони електропоїзда

У ніч з 20 проти 21 лютого на станції Трускавець невідомі особи розмалювали аерозольними фарбами вагони електропоїзда ЕР-2Т 7246

Очевидно, вандали познущалися над залізничним рухомим складом між 00:30 та 04:30, адже електропоїзд №6015 сполученням Львів – Трускавець напередодні прибув на курортну станцію і зупинився для відстою без жодних «візерунків» на бортах рухомого складу. Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.

Розмальовані нічними «художниками» вагони локомотивна бригада помітила вранці, приймаючи поїзд перед черговим рейсом. Про цей випадок машиніст доповів черговому по депо, черговому по ст. Трускавець, а також викликав на місце події працівників поліції. Факт правопорушення залізничники та поліцейські зафіксували в акті комісійного огляду.

За інформацією служби приміських пасажирських перевезень, на приведення рухомого складу до належного вигляду доведеться витратити чимало зусиль, часу та коштів. При цьому залізничники наголошують, що навіть після усунення такі «художні» знущання позначаться на зовнішньому вигляді вагонів.

Зазначимо, з початку цього року в господарстві приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» уже зафіксовано сім випадків вандалізму. Внаслідок одного з них, за попередніми оцінками фахівців, рухомий склад може потребувати капітального ремонту, тож загальна сума збитків, завданих хуліганами та недбалими пасажирами, може сягнути 100 тис. гривень.

Нагадаємо, торік у господарстві приміських пасажирських перевезень Львівської залізниці було зафіксовано 17 випадків умисного псування приміського рухомого складу, внутрішньосалонного обладнання тощо на загальну суму понад 122 тис. грн.

Залізничники наголошують, що псування рухомого складу, задіяного у приміському русі, лише загостює проблему належного забезпечення приміських пасажирських перевезень. Окрім прямих збитків, заподіяних зловмисниками, на плечі залізниці лягають і додаткові витрати робочого часу працівників підрозділів, необхідні для усунення цих збитків. Крім того, пошкоджені вагони необхідно відставляти з руху для відновлення, що відповідно зменшує їхню кількість в експлуатації і призводить до вимушеного скорочення складів поїздів, а отже створює суттєві незручності і пасажирам.