У музеї «Територія Терору» презентують фільм «Грані «Пам’яті»

Завтра, 22 лютого, о 16.30 год. у музеї «Територія Терору» відбудеться презентація фільму від Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» − «Грані «Пам’яті».

Усіх охочих запрошують на прем’єрний показ першої серії документальної стрічки-трилогії «Грані «Пам’яті». Фільм присвячений героям Небесної Сотні й усім, хто загинув і продовжує гинути за волю України. Перша серія розповідатиме про пошукову діяльність товариства. Наступні серії – це оповідь про створення документальних фільмів, музичних кліпів, патріотичне виховання. Третя частина стосуватиметься подій на Майдані, волонтерської діяльності й участі у війні на сході України.

У заході візьмуть участь Голова ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач, заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, керівництво музею «Територія Терору».

Нагадуємо, «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» вже понад 10 років займається виявленням і перепохованням жертв воєнних дій періоду Першої та Другої світових воєн, визвольних змагань, політичних репресій, відновленням та впорядкуванням меморіальних (військових) цвинтарів, науковим дослідженням ходу бойових операцій та конкретних місць боїв з історико-просвітницькою ціллю, співпрацею з міжнародними організаціями з метою ідентифікації представників воюючих сторін.