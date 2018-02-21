У Львові скасовано «живу чергу» на оформлення закордонних паспортів

З 21 лютого 2018 року «живу чергу» на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон скасовано
 |    3134  

Про це інформує Центр надання адміністративних послуг м.Львова.

Прийом документів проводять за попередньою реєстрацією на офіційному сайті Львівської міської ради за посиланням http://city-adm.lviv.ua/services/zapys-do-tsnap

У ЦНАП просять громадян не користуватися послугами сторонніх третіх осіб, а здійснювати запис самостійно.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись на інформаційну довідку ЛМР за тел.: 297 57 95.

Окрім того, прийом документів на отримання послуги на виготовлення паспортів здійснюють у районних відділах Державної міграційної служби. Записатися можна за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/online.html.

Позначки: