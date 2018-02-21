У Львові скасовано «живу чергу» на оформлення закордонних паспортів

З 21 лютого 2018 року «живу чергу» на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон скасовано

Про це інформує Центр надання адміністративних послуг м.Львова.

Прийом документів проводять за попередньою реєстрацією на офіційному сайті Львівської міської ради за посиланням http://city-adm.lviv.ua/services/zapys-do-tsnap

У ЦНАП просять громадян не користуватися послугами сторонніх третіх осіб, а здійснювати запис самостійно.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись на інформаційну довідку ЛМР за тел.: 297 57 95.

Окрім того, прийом документів на отримання послуги на виготовлення паспортів здійснюють у районних відділах Державної міграційної служби. Записатися можна за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/online.html.