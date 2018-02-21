У ЛОДА стартував конкурс на підтримку регіонального кінематографа

Заявки на конкурс приймають упродовж двох тижнів

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОЩДА в межах Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки оголошує конкурс на підтримку регіонального кінематографа.

Конкурс має на меті популяризацію та розвиток регіонального кінематографу як пріоритетного напряму державної політики в гуманітарній сфері.

Триватиме конкурс 30 календарних днів від дня його оголошення (сьогодні, 21 лютого). Заявки приймають упродовж 14 календарних днів.

Для участі заявники мають подати такі документи:

– заяву на ім’я директора департаменту про включення до обласної програми підтримки регіонального кінематографу на відповідний рік в довільній формі;

– кошторис на створення документально-історичного і патріотичного кіно в довільній формі;

– сценарний план фільму в довільній формі.

До участі у конкурсі допускаються лише юридичні особи (громадські організації, спілки), зареєстровані на теренах Львівської області та які не отримують фінансування /співфінансування з районних, обласного, державного бюджетів.

Документи потрібно подавати за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб 401, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

Докладнішу інформацію про умови проведення конкурсу можна дізнатися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації або за номером: 261 27 75.