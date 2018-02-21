«Сьогодні ухвалюємо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців», – Гройсман

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн. Рішення представив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду.

Він наголосив, що це рішення не потребує внесення змін у чинне законодавство і буде в силі до моменту напрацювання й ухвалення відповідного законопроекту, який нині обговорюють на різних майданчиках.

«Ми розпочали дискусію про пенсії військовослужбовцям восени. Це надзвичайно важливий закон, який встановлює справедливість щодо військових. Я обіцяв з 1 січня підвищити пенсії, і я пам’ятаю про це. Але дискусії щодо проекту закону тривають. І вони можуть тривати місяць і два, – сказав Володимир Гройсман. – Я пам’ятаю, що обіцяв. Тож сьогодні ми приймаємо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців – у середньому на 1,5 тис. грн. Нарахування розпочнуться з сьогоднішнього дня».

Глава уряду додав, що таке рішення напрацювали спільно фахівці Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіну. «Рішення ухвалено, і процес розпочнеться. А тим часом я закликаю всі сторони працювати над тим, аби винайти новий закон, який відновить соціальну справедливість щодо військовослужбовців», – додав прем’єр-міністр.

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