Призначено нового керівника «Укроборонпрому»

Сьогодні призначено нового голову державного концерну «Укроборонпром». Про це повідомив на своїй facebook-сторінці Президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні у відкритому режимі – перед пресою, перед суспільством, перед армією – не лише підбиваємо підсумки роботи «Укроборонпрому», але й розпочинаємо новий її етап. «Укроборонпром» стане першим в історії України державним промисловим об‘єднанням, яке пройде міжнародний аудит. І врешті-решт, це має бути вертикально інтегрована компанія, яка працює у відповідності до кращих міжнародних стандартів прозорості, відкритості та ефективності. Я дякую за роботу колишньому очільнику Роману Романову і бажаю плідної праці новому керівнику концерну панові Павлові Букіну», – зазначив Порошенко.

Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов 12 лютого заявив, що вирішив залишити свою посаду. Заяву про це, за його словами, Романов написав ще торік.

Сформована Наглядова рада ДК «Укроборонпром» схвалила початок проведення незалежного аудиту, технічне завдання та процедури закупівлі консалтингових послуг.

Це відбулось під час засідання Наглядової ради, на якому були присутні представники провідних консалтингових компаній, а саме Baker McKenzie, Grant Thornton LLC, DLA Piper Ukraine LLC, The Boston Consulting Group, LLC “Dentons Europe”, Ernst & Young Audit Services LLC, PJSC Deloitte & Touche USC і Roland Berger.

Ці компанії беруть участь в оголошеному «Укроборонпромом» тендері на проведення міжнародного аудиту, що є однією з головних умов масштабної трансформації концерну, – йдеться на сайті «Укроборонпрому».