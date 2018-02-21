Паркінг біля університету Франка: львівські архітектори пропонують альтернативу

Зокрема, на думку Львівського осередку Національної спілки архітекторів України, підземну автостоянку можна облаштувати у місці меморіалу воїнам радянської армії на вул. Стрийській. Перед тим сам меморіал демонтувати та впорядкувати вхід до Парку культури.

Ще один варіант – реконструювати підземний паркінг перед готелем «Дністер». Зробити це так, щоб можна було продовжити транспортну розв’язку підземним тунелем крізь вул. Листопадового Чину на вул. Замкнену.

Крім того, варто передбачити багаторівневий наземний паркінг на території військової частини на вул. Городоцькій.

Архітектори також наголошують, що не варто обмежуватися планами лише щодо центру міста. Важливо реалізовувати їх у нових районах Львова, де вже гостро бракує паркомісць.

Щодо дворівневого паркінгу біля університету Франка, то архітектори кажуть, що такий варіант є фінансово недоцільним. Хоча і погоджуються, що стоянка у цьому районі Львова є просто необхідною.

«З висновків геологічних досліджень, без спеціальних засобів глибина проектованої підземної споруди повинна бути не нижче відмітки – 4,0 м. Отже, доцільно було б розглядати можливість або проектування однорівневого паркінгу, або ж паркінг у 3-5 рівнів, що загалом дозволить зменшити вартість 1 паркомісця в ньому та буде суттєвим ресурсом для зменшення транспортного навантаження на цю ділянку середмістя», – кажуть спеціалісти.

Нагадаємо, 12 лютого в міськраді відбулося громадське слухання детального плану території (ДПТ) довкола Львівського університету імені Івана Франка.

На площі перед університетом імені Івана Франка пропонують побудувати паркінг. За задумом архітекторів ДП «Містопроект», які є авторами детального плану довколишньої території, паркінг мав би бути розрахований на 350 паркомісць і складатися з чотирьох відсіків та належати до системи “park and walk” (паркуй і далі йди пішки).