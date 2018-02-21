Нові ідеї з новими обличчями: органний зал пропонує реалізувати власні стартапи

Активність Львівського органного залу продовжує зростати з кожним днем. Це і концерти органної музики, концерти камерної музики та співи, знайомство з українськими та закордонними музикантами, а також співпраця із музеями та навчальними закладами (Музейно-меморіальний комплекс «Територія терору», Український католицький університет та іншими).

Нещодавно заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко оголосив відбір (пітчинг) проектів для #оргзал’у. Пропозиції проектів повинні бути пов’язані з музикою молодих українських композиторів. Здавалось би це цілком очевидна і не нова стратегія для культурних установ міста, але до сьогодні ще нікому не вдалось її запровадити. Це просто і геніально. По-перше: Львівський органний зал – це комунальна установа, тобто належить місту, а якщо бути точнішим, то рівноправно належить жителям міста Львова і працює задля того, щоб задовольняти культурні запити ти потреби містян та гостей. Організатори запевняють, що якщо ідея проекту співпаде із візією та стратегією установи, проект має шанси на реалізацію та включення в репертуар.

По-друге: Львівський органний зал позиціонує себе як сучасний, відкритий заклад культури і прагне дослухатись до добрих думок із зовні. Це своєрідний принцип демократизації діяльності, Vox populi, так би мовити, а реалізація громадських проектів, які актуальні для суспільства є чудовим інструментом сучасного менеджерського підходу в інституціях культурної індустрії сьогодення.

І по-третє: такий пітчинг дозволить надавати платформу молодим митцям, консультативну та комунікаційну допомогу для реалізації відібраних проектів, сприяти персональному та професійному розвитку. А в подальшому запропоновані проекти можуть перерости у традиційні заходи. Реалізація таких проектів спрямована на виховання та навчання фахових та вмотивованих осіб, що потенційно можуть долучитись до команди Львівського органного залу в майбутньому, створювати тяглість компетенцій, напрацювань, професійних контактів та формування власного портфоліо, як менеджера.

Окрім відбору проектних пропозицій оголошено відбір куратора, який буде керувати організаційним процесом пітчингу та підтримки відібраних проектів з командою Львівського органного залу. Якщо ви зацікавились пропозицією, маєте ідею доброго проекту, а ще краще бажання його реалізувати або ж цікавитесь вакансією куратора, надсилайте свої ідеї та(або) портфоліо на demcaux@gmail.com з копією organhall.lviv@gmail.com. В темі листа вкажіть «пітчинг проектів».

Більше інформації – на офіційній сторінці Львівського органного залу: https://www.facebook.com/LvivOrgan/ та каналі Telegram https://t.me/organhall