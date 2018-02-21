Львівський обласний центр зайнятості має новий сайт

Сайт доступний за посиланням www.dcz.gov.ua.

Розробники сайту подбали, щоб він став зручним і зрозумілим для користувачів. У закладках можна знайти сучасні сервіси, зокрема в режимі он-лайн записатися на прийом до спеціалістів будь-якого центру зайнятості, скориставшись «Електронною чергою», дистанційно отримати профорієнтаційні послуги, відвідати кабінет безробітного чи працедавця, електронним шляхом подати звітність, переглянути статистичні дані, ознайомитися з новинами того чи іншого регіону, – кажуть у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Довідатися про ситуацію як на загальноукраїнському, так і обласних ринках праці можна у підрозділі «Аналітика та статистика» (https://www.dcz.gov.ua/analitics/67) рубрики «Діяльність». Приміром, у параграфі «Інфографіка» у вигляді слайдів опублікований цифровий матеріал про основні напрями діяльності служби зайнятості за певний період часу. Інформація доволі наочна, структурована за розділами, відповідно дозволяє самостійно відстежувати динаміку змін у сфері зайнятості, дізнатися основні тенденції, підтверджені цифрами.

У меню «Публікації» вміщені аналітичні матеріали з описом ситуації на ринку праці, надання соціальних послуг з метою працевлаштування окремим групам безробітних, зокрема, особам з інвалідністю, вимушеним переселенцям, учасникам антитерористичної операції, молоді, жителям села тощо.

Із професійним складом зареєстрованих безробітних, розміром заробітної плати, що вказаний у вакансіях, та працевлаштуванням громадян суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги у сфері зайнятості, можна ознайомитися у закладці «Статистичні дані у розрізі професій».