Команда «Кіборгів» виступила проти піратських копій фільму

Команда, що створила фільм «Кіборги» зробила офіційну заяву щодо недопустимості поширення піратських копій фільму.

«Усі версії, які розповсюджують зараз в інтернеті, є незаконною піратською копією фільму. Ми вважаємо неприпустимим жодне нелегальне копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності навіть з патріотичною метою. Кошти, які ми зібрали за показ фільму підуть на сплату податків, щоб підтримати наших хлопців на передку, а також у Фонд “Повернись живим” на підтримку сімей загиблих кіборгів.Великі зміни починаються з кожного з нас. Тож, давайте починати з себе!», – йдеться у повідомленні.

Автори фільму також висловлюють подяку усім, хто відмовляється дивитись піратську копію. А також нагадують: за порушення авторського права, підтримку та поширення піратських копій винуватці нестимуть відповідальність і будуть каратися згідно з законом, ст.ст. 176 і 177 КК України.

Нагадаємо, фільм «Кіборги» вийшов у прокат у грудні минулого року. «Кіборги» — повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Сценарій написала Наталія Ворожбит.

Кінострічка є одним з переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно та отримала державну фінансову підтримку на 50 % собівартості фільму в розмірі майже 24 мільйонів гривень. Загальна вартість кінофільму – майже 48 мільйонів гривень. Упродовж першого вікенду воєнна драма «Кіборги» зібрала 8 186 701 грн.