Кількість львівських шкіл, у яких призупинено навчання, зросла до 26

Навчання призупиняють, щоб запобігти зростанню захворюваності на грип

Управління освіти ЛМР погодило призупинення навчання у 26 навчальних закладах міста Львова.

На підставі клопотань адміністрацій навчальних закладів, погоджено призупинення навчання у таких закладах загальної середньої освіти:

до 21.02.2018р. (включно): Львівська лінгвістична гімназія, СЗШ № 29, СЗШ № 47, НВК «садок-школа «Дзвіночок, НВК «Школа І ст. – гімназія».

до 22.02.2018р. (включно): СЗШ № 20.

до 23.02.2018р. (включно): Львівська гімназія «Євшан», ССЗШ № 53, ССЗШ № 37, Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів, СЗШ № 77, НВК «Школа-садок «Софія», ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, Львівська гімназія «Престиж», СЗШ № 30, НВК ім. В. Симоненка, СЗШ № 49, НВК «Арніка», ССЗШ № 75 ім. Лесі Українки, СЗШ № 97, НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей», СЗШ № 23, СЗШ № 36, СЗШ № 54, СЗШ № 57 ім. Короля Данила, ЛСШ № 69.