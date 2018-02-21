Чотири об’єкти культурної спадщини Львова внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Як повідомили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР, 20 лютого міністр культури України підписав наказ «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України». Згідно з наказом, об’єкти культурної спадщини Львова: вілла «Ломниця» на вул. Сахарова, 62А, монастирський комплекс Ордену Кармелітів Босих на вул. Персенківка, 10 – вул. Стрийська, 45, водогінна вежа у Стрийському парку, вілла на вул. Свєнціцького, 16 – заносять до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення.

«Ще торік відбулося засідання експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Три об’єкти культурного спадщини Львова: будинок «Ломниця» (вул. Ак.Сахарова, 62а), монастирський комплекс Ордена Кармелітів босих (вул. Персенівка, 10 – вул. Стрийська, 45) та водогінна вежа у Стрийському парку (Стрийський парк, верхня тераса) було рекомендовано занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Документація для внесення цих об’єктів культурної спадщини Львова до Державного реєстру нерухомих пам’яток України була подана ще в 2015 році.

Також будинок на вул. Свєнціцького, 16 було рекомендовано занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Звернення щодо внесення цього об’єкту культурної спадщини Львова до Державного реєстру нерухомих пам’яток України було надіслано в листопаді 2017 року», – повідомили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР.