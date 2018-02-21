Аудитори виявили на ЛКП «Львівавтодор» втрати 2,9 млн грн.

А також – порушення при закупівлях на 1,3 млн гривень

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства «Львівавтодор» і виявили фінансові порушення, що призвели до втрат на суму 2,9 млн грн., та порушення при закупівлях послуг на 1,3 млн грн. Про це повідомили у Західному офісі Держаудитслужби.

Зокрема, підприємство не проводило належної претензійно-позовної роботи щодо своїх боржників, пропустило строки позовної давності і, як наслідок, списало з обліку наявну дебіторську заборгованість. Унаслідок таких дій втрачено понад мільйон гривень.

Понад 910,8 тис. грн підприємство витратило на офісне приміщення інженера технагляду за реконструкцією доріг і трамвайних колій по вул. Городоцькій, яку проводила підрядна організація ONUR Taahhut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd STI (далі – ОНУР), однак, не змогло надати аудиторам документів, які підтвердили б обсяг і вартість виконаних робіт. На думку аудиторів, це свідчить про безпідставне витрачання цих коштів.

Без достатнього законного обґрунтування підприємство витратило 816,8 тис. грн на виплату винагород працівникам, найнятим за цивільно-правовими договорами. Відповідно, до державних цільових фондів зайво сплачено 273,1 тис. грн страхових внесків. Крім того, аудитори виявили, що послуги, надані підприємству за цими договорами, мали систематичний характер та дублювали обов’язки штатних працівників.

Унаслідок завищення підрядними організаціями обсягів та вартості виконаних будівельних робіт Львівавтодор зайво витратив 736,8 тис. грн. Зокрема, підприємству ОНУР зайво виплачено 582,1 тис. грн унаслідок завищення вартості реконструкції офісного приміщення інженера технагляду за будівництвом трамвайної колії до Сихівського району міста.

Аудитори виявили, що підприємство придбало за 1307,7 тис. грн державних коштів ряд послуг без проведення процедури закупівлі.

Також на підприємстві встановлено низку інших фінансових порушень.

За наслідками ревізії директору підприємства надіслані обов’язкові вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Матеріали ревізії передали Управлінню захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.