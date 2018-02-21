Апеляційний суд скасував арешт Димінського

Микола Лисий написав на своїй сторінці у Фейсбук, що 19 лютого Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію і скасував ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному Димінському П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Апеляційний суд дав належну правову оцінку безпідставності обраного запобіжного заходу, а також порушенням закону, які були допущені при обранні запобіжного заходу», – написав Микола Лисий.

За його словами слідчий і прокурор не мали права ініціювати питання про обрання Димінському запобіжного захожу. Відповідно і слідчий суддя не мав підстав таке клопотання задовольняти.

Нагадаємо, Петра Димінського звинувачували у скоєнні смертельної ДТП, яка трапилася 18 серпня поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області. Унаслідок ДТП загинула 31-річна жінка Наталія Тріла.

Вину за скоєння ДТП взяв на себе охоронець Андрій Борщ. Хоча очевидці стверджують, що за кермом був сам Петро Димінський.

Як зазначають у поліції, після проведення низки експертиз слідчі встановили відсутність факту керування автомобілем тим чоловіком, який спочатку назвався водієм «Мерседеса». Натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем «Мерседес» керувала інша особа.

22 серпня Петро Димінський, який на той час мав статус свідка, не дочекавшись призначеного на наступний день допиту, полетів у Женеву.