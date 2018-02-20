Затриманих на хабарі юриста і проектанта триматимуть під вартою

Нагадаємо, за погодження містобудівних умов та обмежень щодо проектування і будівництва двох багатоквартирних дев’ятиповерхових житлових будинків зловмисники зажадали 54 тисячі доларів США хабара. Під час отримання частини суми їх було затримано.

Суд задовольнив клопотання прокуратури щодо тримання порушників під вартою та визначив заставу у розмірі 79 прожиткових мінімумів доходів громадян, – інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Як встановило слідство, грошову винагороду зловмисники отримали за обіцяне погодження із Львівської міською радою містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного будинку у Львові для забудовника.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває та перебуває на особливому контролі Львівської місцевої прокуратури №3.