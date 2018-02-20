Ветеранам УПА збільшать доплату до пенсії

Вже з березня вона становитиме 2 тисячі гривень, якщо у п’ятницю таке рішення погодить виконком

В управлінні соціального захисту Львівської міської ради кажуть, що від 1 березня 2013 року така доплата становить 1000 гривень. Однак, щоб підвищити рівень соціального захисту ветеранів Української Повстанської Армії, є ініціатива збільшити цю суму удвічі.

Зараз на на обліку у відділах соціального захисту Львівської міської ради перебуває 208 ветеранів УПА (з них 205 осіб – учасники бойових дій УПА, 3 осіб – особи з інвалідністю УПА); 72 вдів ветеранів УПА та 31 вдова політв’язнів.

З державного бюджету ця категорія населення жодних пільг чи доплат до пенсії не отримує.

Натомість за рахунок Львівської міської ради ветерани УПА мають:

– щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1000 грн.

– пільги на житло та житлово-комунальні послуги у розмірі 100% на 1 особу у межах норм користування (21 кв. м.)

– пільги з послуг зв’язку у розмірі 50% абонементної плати за користування квартирним телефоном і погодинної оплати місцевих розмов та встановлення телефонів на пільгових умовах (у розмірі 20% від тарифів вартості основних і 50 відсотків додаткових робіт).

– муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (користується 10 сімей).

Вдови/вдівці ветеранів УПА та вдови/вдіві політв’язнів отримують:

– пільги на житло та житлово-комунальні послуги у розмірі 50% на 1 особу у межах норм користування (21 кв. м.)

– пільги з послуг зв’язку у розмірі 50% абонементної плати за користування квартирним телефоном і погодинної оплати місцевих розмов та встановлення телефонів на пільгових умовах (у розмірі 20% від тарифів вартості основних і 50% додаткових робіт).

– муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (1 сім’я користується муніципальною субсидією).