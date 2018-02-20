Укрзалізниця призупинила продаж квитків на дати після 25 березня

Продаж квитків на дати після 25 березня призупинено у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час, – поінформували у прес-службі Укрзалізниці. Цьогоріч переведення годинника на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю, 25 березня.

Продаж квитків на деякі поїзди обіцяють відкрити до кінця цього тижня, на інші – наступного тижня. Про відкриття продажу буде повідомлено додатково.