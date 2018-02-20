У Львові запровадили баскетбольні кемпи для талановитих дітей

Новообраний президент Львівської міської федерації баскетболу, відомий у минулому професійний гравець Дмитро Крамар відкрив баскетбольні кемпи вихідного дня для талановитих дітей ‎2007-2008 років народження, які займаються в баскетбольних секціях Львова.

Кемпи створено з метою проведення додаткових спеціалізованих тренувань, змагань і фестивалів. Основною метою кемпів є також обмін тренерським досвідом. Усі спеціалісти, які тренують дітей, можуть завітати до спортзалу Львівської обласної ДЮСШ (вул. Самчука, 14) із своїми вихованцями на тренування, щоб поділитися власним тренерським досвідом та почерпнути щось нове для себе. Тренування відбуваються щосуботи та щонеділі, починаючи з 14:30. Двері на тренування для перспективних дітей, які бажають займатися баскетболом, завжди відчинені.

Новообраний президент Львівської міської федерації баскетболу забезпечив юних спортсменів усім необхідним для повноцінних тренувань. Дитячий баскетбольний кемп Львова (тренери – Андрій Співак, Любов Ковач) отримав десяток нових баскетбольних м’ячів, скакалки й інший інвентар для ефективних тренувань та проведення баскетбольних матчів.