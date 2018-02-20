У Львові відзначать 130-річчя від дня народження Василя Барвінського

Сьогодні, 20 лютого, о 17:00 у львівському палаці Потоцьких відзначатимуть 130 років від дня народження одного з найбільш знаних українських митців – Василя Барвінського

Композитор, піаніст, педагог та діяч, який понад 30 років працював директором Музичного інституту ім. м. Лисенка, Василь Барвінський мав надзвичайний вплив на культурне життя Західної України.

20 лютого на пошану Василеві Барвінському виступлять знані львівські віртуози — творче подружжя Оксани Рапіти та Мирослава Драгана (фортепіано), скрипаль Марко Комонько та сопрано Наталія Дитюк.

Вступне слово — від почесного академіка, доктора мистецтвознавства професора Стефанії Павлишин.

Окрім того, 23 лютого, о 19:00 у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт «Присвята Василеві Барвінському – до 130-річчя від дня народження».

Довідково. Василь Барвінський (1888-1963) був видатним композитором і музично-громадським діячем всеукраїнського та європейського значення. Його діяльність – це одна з найважливіших сторінок музичної історії Львова у ХХ столітті. 30 років він стояв на чолі української консерваторії. Своєю самовідданою діяльністю спричинився до розквіту української музики у Львові передвоєнного часу. І сьогодні рівнем музичної освіти і концертного життя, який ми маємо, великою мірою завдячуємо Василеві Барвінському.

Як громадський діяч Василь Барвінський, нехтуючи власним часом, здоров’ям і безпекою, допомагав багатьом львів’янам у часи радянської та німецької окупації. За всю цю діяльність, як визначна особистість української культури, був скараний радянськими органами. Композитор відбув у каторжних умовах на засланні 10 років, не маючи права творити музику. але і в час переслідування він явив зразок людської і національної гідності.

Метою радянських органів було знищити цей зразок, витерти з пам’яті людей творчість, діяльність, самé ім’я Барвінського. не дозволялося згадувати про нього в книжках, виконувати його твори. У подвір’ї консерваторії (будівля нинішньої філармонії) було здійснено варварський злочин – спалено рукописи його творів.