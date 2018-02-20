У Львові відкрили пам’ятник Герою Небесної сотні – Ігорю Костенку (фото)

У внутрішньому дворику географічого факультету Львівського національно університету імені Івана Франка відкрили погруддя герою Небесної сотні – Ігорю Костенку.

Почесно відкрили пам’ятник сестра Інна та його побратим – Володимир Дітчук, з яким вони разом брали участь в Революції Гідності.

На подію прийшли представники університету і влади , родичі, студенти та просто небайдужі. Після освячення монументу священиками, під пісню «Гей, пливе кача», люди могли покласти квіти Герою.

Студенти зазначають, що цей пам’ятник багато для них означає:

«Це наша ініціатива, ми організовували різні аукціони для збору коштів, докладались всім колективом, бо вважаємо важливим зберегти пам’ять про цю світлу людину в дворику нашого університету», – розповів студент географічного факультету Тарас.

Фото: Роман Бруцяк

«Вони знищили страх в українцях, вони звільнили українство від духовного рабства тоталітарного режиму. Вони показали, що українець має бути господарем своєї власної долі», – прокоментував відкриття ректор Володимир Мельник.

Також на відкритті була присутня мати Героя – Оксана, яка подякувала присутнім, що розділили з нею цей скорботний день.

Нагадаємо, що Ігор Костенко загинув 20 лютого 2014 року у свої 22 роки, під час Революції Гідності. Він був активний дописувач української Вікіпедії, журналіст, студент-географ та активіст Євромайдану. Його тіло знайшли біля Жовтневого палацу на вулиці Інститутській. Раніше в Університеті на честь Героя створили меморіальну аудиторію.