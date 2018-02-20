У Львові призупинено навчання у 27 навчальних закладах міста
На підставі клопотань адміністрацій навчальних закладів, погоджено призупинення навчання у таких закладах загальної середньої освіти:
•до 20.02.2018р. (включно): СЗШ № 42, НВК «Школа-садок «Оріяна», Львівська гімназія «Євшан, СЗШ № 13.
•до 21.02.2018р. (включно): СЗШ № 36, Львівська лінгвістична гімназія, СЗШ № 29, СЗШ № 47, НВК «садок-школа «Дзвіночок, НВК «Школа І ст. – гімназія», СЗШ № 57 ім. Короля Данила, СЗШ № 23, СЗШ № 54.
•до 22.02.2018р (включно): СЗШ № 20.
•до 23.02.2018р.(включно): ССЗШ № 53, ССЗШ № 37, Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів, СЗШ № 77, НВК «Школа-садок «Софія», ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, Львівська гімназія «Престиж», СЗШ № 30, НВК ім. В. Симоненка, СЗШ № 49, НВК «Арніка», ССЗШ № 75 ім. Лесі Українки, СЗШ № 97.