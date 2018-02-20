У центрі Львова намагалися зірвати міні-макет пам’ятника Шевченкові

Міні-макет пам’ятника Тарасові Шевченкові, який нещодавно відкрили у Львові, намагалися зірвати. Як повідомив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, міні-макет пам’ятника, а саме скульптура Шевченка, була сильно розхитана. Щоб не допустити викрадення частини макета, підрядна організація сьогодні ввечері проведе роботи з підсилення кріплення.

«Міні-макет пам’ятника Тарасові Шевченкові, а саме скульптура Кобзаря, була сильно розхитана. Очевидно, її намагалися зірвати. Для недопущення викрадення частини міні-макету зараз на площі патрулює «Муніципальна варта». Підрядна організація, яка встановлювала міні-макет, зафіксувала скульптуру, а вже ввечері проведе роботи з підсилення кріплення», – розповів Андрій Зозуля.

Нагадаємо, у Львові 12 лютого відкрили міні-макет пам’ятника Тарасові Шевченкові для незрячих. Вартість бронзового макета – 200 тис. грн. Виготовили макет скульптори брати Сухорські, Володимир і Андрій, на замовлення Галицької районної адміністрації.

Це третій міні-макет у Львові, який виготовили для людей з важкими порушеннями зору. Першою у міні-макеті для незрячих було відтворено львівську Ратушу. А торік відкрили міні-макет Собору св. Юра.