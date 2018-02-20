Синоптики застерігають про ожеледицю найближчими днями
Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що на території Львівщини й у Львові 21-23 лютого на дорогах збережеться ожеледиця
21 лютого у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вранці та вдень невеликий сніг. Уночі та вранці слабкий туман На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9° морозу, вдень 0 – 2° морозу.
22 лютого синоптики прогнозують без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень 0 – 5° морозу.
23 лютого – часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° морозу.
Техніка безпеки в ожеледь для водіїв
- у разі сильних снігопадів та ожеледі слід, за можливості, користуватися громадським транспортом, щоб муніципальні служби міста вільно могли розчищати дороги від снігу і льоду, та щоб не утворювалися затори на дорогах, які значно уповільнюють рух абсолютно будь-якого міського транспорту.
- перед виїздом слід уважно оглянути свій автомобіль на справність (гальма і гуму на шинах в першу чергу). Пам’ятайте, що взимку на літній гумі їздити небезпечно.
- наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, потрібно обов’язково знизити швидкість до мінімуму.
- слід дотримуватися безпечної дистанції між іншими транспортними засобами
- за необхідності – вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі.
- з особливою обережністю слід рухатися мостами й естакадами.
- намагайтеся уникати ризикованих маневрів на дорозі, щоб уникнути аварійних ситуацій на слизькій дорозі і вберегти себе та інших учасників руху від травм.
- рекомендується утриматися від подорожей і переїздів на далекі відстані.
Техніка безпеки в ожеледь для пішоходів
- рухатися по тротуарах з особливою обережністю, обходити лід, дивитися під ноги
- дорогу переходити тільки у встановлених для цього місцях – на спеціальних пішохідних переходах різного типу (втім це правило стосується будь-якої погоди)
- не слід швидко бігти, адже можна послизнутися і впасти: ходити слід акуратно і спокійно, а переходити дорогу тільки на зелене світло світлофору.
- при ходьбі ноги краще розслабити і трохи зігнути в колінах, ступати при цьому потрібно на всю підошву.
- не тримати руки в кишенях, тому що це погіршує можливість утримати рівновагу, до того ж падіння в такій позі збільшує ризик отримати важкі травми при падінні.
- рекомендується обходити металеві кришки каналізаційних люків, тому що дуже часто вони покриваються в холод льодом.
- будьте обачні навіть на тротуарі, адже в ожеледь автомобіль може занести з дороги і на пішохідну територію.