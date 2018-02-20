Синоптики застерігають про ожеледицю найближчими днями

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що на території Львівщини й у Львові 21-23 лютого на дорогах збережеться ожеледиця

21 лютого у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вранці та вдень невеликий сніг. Уночі та вранці слабкий туман На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

22 лютого синоптики прогнозують без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

23 лютого – часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

Техніка безпеки в ожеледь для водіїв

у разі сильних снігопадів та ожеледі слід, за можливості, користуватися громадським транспортом, щоб муніципальні служби міста вільно могли розчищати дороги від снігу і льоду, та щоб не утворювалися затори на дорогах, які значно уповільнюють рух абсолютно будь-якого міського транспорту.

перед виїздом слід уважно оглянути свій автомобіль на справність (гальма і гуму на шинах в першу чергу). Пам’ятайте, що взимку на літній гумі їздити небезпечно.

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, потрібно обов’язково знизити швидкість до мінімуму.

слід дотримуватися безпечної дистанції між іншими транспортними засобами

за необхідності – вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі.

з особливою обережністю слід рухатися мостами й естакадами.

намагайтеся уникати ризикованих маневрів на дорозі, щоб уникнути аварійних ситуацій на слизькій дорозі і вберегти себе та інших учасників руху від травм.

рекомендується утриматися від подорожей і переїздів на далекі відстані.

Техніка безпеки в ожеледь для пішоходів