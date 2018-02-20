Посадовця «Львівської залізниці» спіймали на хабарі (фото)

Як інформує Національна поліція України, керівник одного з підрозділів Львівської філії вимагав 10,5 тисячі гривень неправомірної вигоди за надання послуг із перевезення вантажів.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції викрили посадовця Львівської філії ПАТ «Укрзалізниця», який організував схему системного одержання хабарів за сприяння у безперешкодній та прискореній процедурі завантаження–розвантаження вагонів із вантажем.

Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області та працівники Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця» затримали фігуранта, коли той отримував обумовлену суму хабара.

За цим фактом слідчі обласної поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили та задокументували ще два факти одержання зазначеним посадовцем неправомірної вигоди. 10 тисяч гривень «додаткового заробітку» він отримав за вирішення аналогічних питань.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Керівника підрозділу регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців установи до скоєння цього правопорушення.