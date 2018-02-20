Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу

«Сьогодні, як я і обіцяв, підписую Закон про реінтеграцію Донбас. Закон жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості.

Україна залишається відданою мирному врегулюванню ситуації на окупованому Донбасі, як це і передбачено нашими міжнародним зобов’язанням», – написав він.

Нагадаємо, Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» Верховна Рада ухвалила 18 січня.