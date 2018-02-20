Патрульні затримали на Кульпарківській чоловіка з сокирою

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, сьогодні близько 6 години ранку на телефон 102 надійшло повідомлення від охоронця. Той повідомив, що на вулиці Кульпарківській невідомий чоловік проник на закриту територію та, ймовірно, хоче викрасти мідний кабель.

Екіпаж патрульних прибув на місце події та застав чоловіка, який перелазив через паркан. Невідомий мав при собі сокиру, а коли побачив службовий автомобіль поліції – викинув її та побіг геть. Чоловіка наздогнали та встановили його особу. Ним виявився 22-річний мешканець Львівської області. Справу передали слідчим.