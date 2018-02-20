На Стрийщині незаконно зрубали понад тисячу дерев (фото)

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області та Головного управління Державної екологічної інспекції у Львівській області виявили факти незаконної порубки більше 1,1 тисячі дерев різних порід. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що на території двох місцевих рад Стрийського району незаконно зрубали 1095 дерев різних порід. Окрім того, на території парку, що є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення, було виявлено незаконну порубку ще тридцяти дерев – дубу та клена.

Унаслідок цих протиправних дій охоронюваним державою інтересам завдано збитків на суму більш ніж вісім мільйонів гривень, що підтверджується відповідним актом Головного управління Державного екологічної інспекції у Львівській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість).

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Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.