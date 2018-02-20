Львів’яни перемогли в конкурсі проектів Меморіалу Героїв Небесної Сотні (фото)

У номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні» міжнародного відкритого архітектурного конкурсу переміг проект команди зі Львова

Про це повідомив організатор конкурсу, голова журі Бенджамін Хоссбах з Німеччини під час зустрічі Президента України з архітекторами щодо проекту Меморіалу Героям Небесної Сотні 20 лютого, повідомляє «Укрінформ».

«Проект-переможець – наголошую, що рішення було одностайним – був розроблений у Львові, Україна. Це команда молодих архітекторів Ірина Волинець і Марія Процик», – сказав Хоссбах.

Попередньо він представив ще два проекти, які стали лауреатами конкурсу і були обрані з дев’яти фінальних проектів.

Хоссбах також нагадав, що роботи оцінювало журі з 30 представників з різних країн: 7 з них – з України, решта – з Угорщини, Польщі, Швейцарії, Німеччини та зі США.

15 лютого на Майдані Незалежності відкрилася публічна виставка конкурсних проектів у номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні», на якій представлено 9 конкурсних проектів, поданих на конкурс з різних країн світу, в тому числі з України.

Згідно з міжнародними правилами проведення архітектурних конкурсів, до підбиття підсумків конкурсу проекти представлені анонімно. Для врахування громадської думки з 15 лютого розпочато громадське обговорення конкурсних проектів.

Після підбиття підсумків конкурсу – 20 лютого 2018 року – на виставці представлять рішення міжнародного журі конкурсу, оприлюднять авторські колективи та промаркують роботи переможців конкурсу (перша, друга та третя премії).

З 22 лютого оригінали конкурсних проектів у номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні» представлять у Будинку архітектора у Києві. Виставка триватиме до 22 березня.

Як інформує Історична правда, за задумом архітекторів, Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні має бути простором, який допомагає зрозуміти історію української боротьби за світле майбутнє, але при цьому бути вільним від політичних амбіцій, соціальних та економічних викликів.

Криволінійна форма комплексу відображає нелегкий шлях боротьби українського народу за свободу.

На початку цього шляху, з боку Майдану та Хрещатика, розташують меморіальну стелу, яка аркою врізатиметься в пагорб. На ній нанесуть імена Героїв Небесної Сотні.

На наявній бруківці встановлять світлові квадрати – символ продовження шляху. Обабіч алеї висадять 107 лип – на згадку про кожного Героя Небесної Сотні.

У найвіддаленішій точці алеї, де нині стоїть каплиця, буде місце тиші та мовчання.

Символічним кінцем меморіального шляху буде сад, який створить місце відпочинку між майбутнім Музеєм Революції Гідності та Міжнародним Центром Культури та Мистецтв.

Пагорби на Алеї Героїв Небесної Сотні пропонують засадити квітами білого кольору, а вздовж пішохідних стежок – встановити лавки.

Сьогодні в Україні – День Героїв Небесної Сотні.