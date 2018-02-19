Зниклого на Львівщині чоловіка розшукали в житомирській лікарні

Правоохоронці за добу встановили особу чоловіка, якого з інсультом зняли з потяга «Львів – Дарниця».

Про чоловіка, який в силу хвороби не міг надати про себе жодної інформації, поліції повідомили співробітники лікувального закладу Житомирської області. Медики знали лише, що його зняли з потяга з підозрою на інсульт. При ньому не було жодних документів.

Поліцейські Житомирської області розіслали орієнтування по всіх областях України і встановили, що схожого за прикметами зниклого розшукують у Львівській області.

Після перевірки і підтвердження інформації щодо особи знайденого чоловіка правоохоронці повідомили доньку зниклого про те, що його знайшли в іншій області.

Чоловік уже перебуває вдома. Після проведеного лікування близькі змогли забрати його з лікувального закладу.