За дозвіл на будівництво житла у Львові юрист і проектант вимагали 54 тисячі доларів США

Оперативники управління захисту економіки у Львівській області, слідчі поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 затримали двох осіб під час одержання неправомірної вигоди. Наразі їм повідомлено про підозру. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України. Сьогодні, 19 лютого, в суді буде розглядатися клопотання стосовно обрання фігурантам справи міри запобіжного заходу.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції викрили схему системного одержання неправомірних вигод у процесі погодження дозвільної документації з будівництва житла.

Правоохоронці встановили, що до корупційних дій причетні керівник проектної організації та юрист. За погодження містобудівних умов та обмежень щодо проектування і будівництва двох багатоквартирних дев’ятиповерхових житлових будинків зловмисники зажадали 54 тисячі доларів США хабара.

Нагадаємо, 17 лютого працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, Франківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 затримали зловмисників в одному з місцевих ресторанів. Правоохоронці вилучили одержані ними кошти, частина з яких призначалася посадовцям органу місцевого самоврядування.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за статтею 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 19 лютого, в суді буде розглядатися клопотання стосовно обрання фігурантам справи міри запобіжного заходу.