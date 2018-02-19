У березні громади Львівщини почнуть отримувати у власність землі за межами населених пунктів

ОТГ області підписали меморандум з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру
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Об’єднані територіальні громади Львівщини підписали меморандум з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо термінів передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність ОТГ. Сама передача таких земельних ділянок почнеться починаючи з березня, – інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Як відзначив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділені Асоціації міст України Віталій Корецький, рішення уряду про передачу земель сільськогосподарського призначення ОТГ вирішить низку питань, які є в об’єднаних територіальних громадах.

«По-перше, це наблизить послугу по передачі землі у власність землекористувачам безпосередньо в адміністративний центр ОТГ. По-друге, це дозволить громаді провести інвентаризацію земель, виявити всіх землекористувачів і правильно нараховувати плату за землю. Відповідно, це дасть громаді можливість отримувати більше коштів за користування землею в місцевий бюджет, що матиме позитивний вплив на розвиток її інфраструктури та залучення інвестицій на свою територію», – сказав Віталій Корецький.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін в законодавстві.

Зараз на Львівщині діє 35 об’єднаних територіальних громад.

Повний графік по Львівській області – в таблиці.

№ п/п Назва об’єднаної територіальної громади Назва району Термін
1. Нижанковицька селищна об’єднана територіальна громада Старосамбірський район Березень
2. Грабовецька сільська об’єднана територіальна громада Стрийський район Березень
3. Волицька сільська об’єднана територіальна громада Мостиський район Квітень
4. Солонківська сільська об’єднана територіальна громада Пустомитівський район Квітень
5. Щирецька селищна об’єднана територіальна громада Пустомитівський район Квітень
6. Мурованська сільська об’єднана територіальна громада Пустомитівський район Квітень
7. Великолюбинська селищна об’єднана територіальна громада Городоцький район Травень
8. Жовтанецька сільська об’єднана територіальна громада Кам’янка-Бузький район Травень
9. Шегинівська сільська об’єднана територіальна громада Мостиський район Травень
10. Гніздичівська селищна об’єднана територіальна громада Жидачівський район Червень
11. Судововишнянська міська об’єднана територіальна громада Мостиський район Червень
12. Вільшаницька сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район Червень
13. Кам’янка-Бузька міська об’єднана територіальна громада Кам’янка-Бузький район Липень
14. Давидівська сільська об’єднана територіальна громада Пустомитівський район Липень
15. Луківська сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район Липень
16. Чуквянська сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район Липень
17. Новострілищанська селищна об’єднана територіальна громада Жидачівський район Серпень
18. Мостиська міська об’єднана територіальна громада Мостиський район Серпень
19. Бісковицька сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район Серпень
20. Дублянська селищна об’єднана територіальна громада Самбірський район Серпень
21. Заболотцівська сільська об’єднана територіальна громада Бродівський район Вересень
22. Магерівська селищна об’єднана територіальна громада Жовківський район Вересень
23. Бабинська сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район Вересень
24. Розвадівська сільська об’єднана територіальна громада Миколаївський район Жовтень
25. Воле-Баранецька сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район Жовтень
26. Новокалинівська міська об’єднана територіальна громада Самбірський район Жовтень
27. Міженецька сільська об’єднана територіальна громада Старосамбірський район Жовтень
28. Підберізцівська сільська об’єднана територіальна громада Пустомитівський район Листопад
29. Великомостівська міська об’єднана територіальна громада Сокальський район Листопад
30. Рудківська міська об’єднана територіальна громада Самбірський район Листопад
31. Воютицька сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район Листопад
32. Ходорівська міська об’єднана територіальна громада Жидачівський район Грудень
33. Тростянецька сільська об’єднана територіальна громада Миколаївський район Грудень
34. Славська селищна об’єднана територіальна громада Сколівський район Грудень
35. Новоміська сільська об’єднана територіальна громада Старосамбірський район Грудень

 

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