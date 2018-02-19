У березні громади Львівщини почнуть отримувати у власність землі за межами населених пунктів
Об’єднані територіальні громади Львівщини підписали меморандум з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо термінів передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність ОТГ. Сама передача таких земельних ділянок почнеться починаючи з березня, – інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.
Як відзначив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділені Асоціації міст України Віталій Корецький, рішення уряду про передачу земель сільськогосподарського призначення ОТГ вирішить низку питань, які є в об’єднаних територіальних громадах.
«По-перше, це наблизить послугу по передачі землі у власність землекористувачам безпосередньо в адміністративний центр ОТГ. По-друге, це дозволить громаді провести інвентаризацію земель, виявити всіх землекористувачів і правильно нараховувати плату за землю. Відповідно, це дасть громаді можливість отримувати більше коштів за користування землею в місцевий бюджет, що матиме позитивний вплив на розвиток її інфраструктури та залучення інвестицій на свою територію», – сказав Віталій Корецький.
Нагадаємо, 31 січня Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін в законодавстві.
Зараз на Львівщині діє 35 об’єднаних територіальних громад.
Повний графік по Львівській області – в таблиці.
|№ п/п
|Назва об’єднаної територіальної громади
|Назва району
|Термін
|1.
|Нижанковицька селищна об’єднана територіальна громада
|Старосамбірський район
|Березень
|2.
|Грабовецька сільська об’єднана територіальна громада
|Стрийський район
|Березень
|3.
|Волицька сільська об’єднана територіальна громада
|Мостиський район
|Квітень
|4.
|Солонківська сільська об’єднана територіальна громада
|Пустомитівський район
|Квітень
|5.
|Щирецька селищна об’єднана територіальна громада
|Пустомитівський район
|Квітень
|6.
|Мурованська сільська об’єднана територіальна громада
|Пустомитівський район
|Квітень
|7.
|Великолюбинська селищна об’єднана територіальна громада
|Городоцький район
|Травень
|8.
|Жовтанецька сільська об’єднана територіальна громада
|Кам’янка-Бузький район
|Травень
|9.
|Шегинівська сільська об’єднана територіальна громада
|Мостиський район
|Травень
|10.
|Гніздичівська селищна об’єднана територіальна громада
|Жидачівський район
|Червень
|11.
|Судововишнянська міська об’єднана територіальна громада
|Мостиський район
|Червень
|12.
|Вільшаницька сільська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Червень
|13.
|Кам’янка-Бузька міська об’єднана територіальна громада
|Кам’янка-Бузький район
|Липень
|14.
|Давидівська сільська об’єднана територіальна громада
|Пустомитівський район
|Липень
|15.
|Луківська сільська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Липень
|16.
|Чуквянська сільська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Липень
|17.
|Новострілищанська селищна об’єднана територіальна громада
|Жидачівський район
|Серпень
|18.
|Мостиська міська об’єднана територіальна громада
|Мостиський район
|Серпень
|19.
|Бісковицька сільська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Серпень
|20.
|Дублянська селищна об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Серпень
|21.
|Заболотцівська сільська об’єднана територіальна громада
|Бродівський район
|Вересень
|22.
|Магерівська селищна об’єднана територіальна громада
|Жовківський район
|Вересень
|23.
|Бабинська сільська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Вересень
|24.
|Розвадівська сільська об’єднана територіальна громада
|Миколаївський район
|Жовтень
|25.
|Воле-Баранецька сільська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Жовтень
|26.
|Новокалинівська міська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Жовтень
|27.
|Міженецька сільська об’єднана територіальна громада
|Старосамбірський район
|Жовтень
|28.
|Підберізцівська сільська об’єднана територіальна громада
|Пустомитівський район
|Листопад
|29.
|Великомостівська міська об’єднана територіальна громада
|Сокальський район
|Листопад
|30.
|Рудківська міська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Листопад
|31.
|Воютицька сільська об’єднана територіальна громада
|Самбірський район
|Листопад
|32.
|Ходорівська міська об’єднана територіальна громада
|Жидачівський район
|Грудень
|33.
|Тростянецька сільська об’єднана територіальна громада
|Миколаївський район
|Грудень
|34.
|Славська селищна об’єднана територіальна громада
|Сколівський район
|Грудень
|35.
|Новоміська сільська об’єднана територіальна громада
|Старосамбірський район
|Грудень