У березні громади Львівщини почнуть отримувати у власність землі за межами населених пунктів

ОТГ області підписали меморандум з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру

Об’єднані територіальні громади Львівщини підписали меморандум з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо термінів передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність ОТГ. Сама передача таких земельних ділянок почнеться починаючи з березня, – інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Як відзначив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділені Асоціації міст України Віталій Корецький, рішення уряду про передачу земель сільськогосподарського призначення ОТГ вирішить низку питань, які є в об’єднаних територіальних громадах.

«По-перше, це наблизить послугу по передачі землі у власність землекористувачам безпосередньо в адміністративний центр ОТГ. По-друге, це дозволить громаді провести інвентаризацію земель, виявити всіх землекористувачів і правильно нараховувати плату за землю. Відповідно, це дасть громаді можливість отримувати більше коштів за користування землею в місцевий бюджет, що матиме позитивний вплив на розвиток її інфраструктури та залучення інвестицій на свою територію», – сказав Віталій Корецький.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін в законодавстві.

Зараз на Львівщині діє 35 об’єднаних територіальних громад.

Повний графік по Львівській області – в таблиці.